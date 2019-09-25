القدس (CNN)-- كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة على الرغم من إعلان لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل تصدر حزب أزرق أبيض برئاسة بيني غانتس للنتائج بشكل رسمي، بفارق مقعد واحد عن منافسه حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي، أعلن، مساء الثلاثاء، فشل المفاوضات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة نتنياهو وغانتس، في الوقت الذي التقى فيه رئيس إسرائيل بزعيمي الحزبين لتقديم تقرير مرحلي له حال تشكيل أي منهما للحكومة.

ومن المنتظر أن يشكل نتنياهو، حكومة ائتلافية، ولم يتضح بعد ما إذا كان حزب أزرق أبيض، الفائز بأكثرية المقاعد في الكنيست فيها.

ويحظى نتنياهو بفرصة 6 أسابيع لتشكيل حكومة ائتلافية، بمشاركة الأحزاب المشاركة في الكنيست، لكن التكليف الأخير لا يعني بالضرورة، استمرار نتنياهو في منصبه.

وأبقت النتائج الرسمية للانتخابات في إسرائيل على حزب الليكود ثانيًا، إلا أنها منحت الحزب مقعدًا إضافيًا على حساب حزب "التوراة اليهودية المتحدة"، أحد الأحزاب الأرثوذكسية المُتشددة.

في حين لم تُغير النتائج من كتلة نتنياهو الإجمالية، التي تضم الأحزاب الصهيونية الأرثوذكسية والدينية المتطرفة لتبقى عند 55 مقعدًا، في حين أن كتلة يسار الوسط بقيادة بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، التي تضم أيضًا ثلاثة من الأحزاب العربية الأربعة، قد نالت 54 مقعدًا.

ولا يزال حزب إسرائيل بيتنا، الذي حصد 8 مقاعد بزعامة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، في موقع صانعي الملوك، لكنه لم يعلن دعمه إلى أي من نيتنياهو ولا غانتس.

وجاء توزيع نتائج انتخابات الكنيست على النحو التالي:

أزرق أبيض - 33

الليكود - 32

القائمة المشتركة - 13

شاس - 9

إسرائيل بيتنا - 8

التواراة اليهودية المتحدة - 7

اليمين المتحد - 7

العمل - غيشر - 6

الاتحاد الديمقراطي - 5

وتولي نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية مرتين، الأولى كانت منتصف التسعينيات، والثانية مُستمرة إلى الآن منذ 2009.