دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقطة تظهر مصافحة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد جالسا، وهو ما اعتبره مغردون "مخالفا للبروتوكول".

مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء يأتي في قمة المناخ، حيث قال أمير قطر على هامش جلسات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلن عن "مساهمة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ الذي يهدد كافة أشكال الحياة"، وفقا لما نشره في تغريدة.

وكان أمير قطر قال في كلمة بلاده بالاجتماع الأممي إن "الحصار" المفروض على بلاده منذ سنوات، تسبب في موت منظمة التعاون الخليجي، ومؤكدا على استعداد بلاده للحوار غير المشروط القائم على رفع "الحصار" في إشارة إلى إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت بيانا مؤخرا للتعليق على ما يثار حول "المقاطعة" نافية ما أذيع عن تجريم المتعاطفين مع قطر وفرض عقوبات سجن وغرامات مالية بحقهم، مؤكدة على أن قرار مقاطعة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية وحماية من مخاطر الإرهاب.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات المتداولة حول مقطع الفيديو: