دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ينطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، الأربعاء، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وذلك عبر المركبة الفضائية الروسية Soyuz-MS 15.

وسيمضي المنصوري نحو 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، بعد وصول المركبة الروسية التي تقلع حوالي السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويعد هزاع المنصوري أول إماراتي وأول عربي يسافر إلى الفضاء.

وأتاحت الوكالة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) بثا مباشرًا للحظة انطلاق المركبة الفضائية من قاعدة بايكونور.

ويجسد هذا الإطلاق إنجازاً هاماً في صناعة الفضاء المزدهرة في دبي، بقيادة مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC).

وفي أبريل/نيسان من عام 2017، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، أن مركز محمد بن راشد للفضاء سيُحضر رواد فضاء إماراتيين للقيام بمهام علمية لاستكشاف الفضاء.