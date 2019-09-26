افتاء مصر تنشر فيديو تحذر من "إيواء الإرهابيين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت دائرة الإفتاء المصرية، الخميس، مقطع فيديو حذرت فيه من "إيواء الإرهابيين" سواء ممن يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية أو الفارين من العدالة بعد قتل أبرياء.

التستر على الإرهابيين إثم عظيم وجريمة كبرى - دار الإفتاء المصرية التستر على الإرهابيين إثم عظيم وجريمة كبرى - دار الإفتاء المصرية Posted by ‎دار الإفتاء المصرية‎ on Wednesday, September 25, 2019

التلفزيون المصري أعاد نشر مقطع الفيديو على موقعه قائلا إنه يأتي "ضمن سلسلة فيديوهات الرسوم المتحركة التي بدأت دار الإفتاء في إنتاجها من أجل مواجهة الفكر المتطرف والأفكار المتشددة بطرق مبتكرة وجذابة".

وأوضح تقرير التلفزيون أن "مقطع الرسوم المتحركة الجديد يضم ردا على من يدعون إلى التستر وإيواء المتطرفين والإرهابيين الذين يخططون للأعمال الإرهابية أو الهاربين الذي نفذوا عمليات قتل للأبرياء".

وأضاف تقرير التلفزيون أن "الفيديو رد على دعاوى المتشددين التي يدعون فيها لمساعدة الإرهابيين بدعوى أنه إعانة على الجهاد في سبيل الله، حيث أوضحت الدار في الفيديو الجديد أن النفس الإنسانية لها حرمة كبيرة في دين الله والمساس بها يمثل عدوانا على الناس جميعا".