دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع مرور ما يقرب من عام على مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، نسبت شبكة "PBS" الإخبارية الأمريكية إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إنه يتحمل مسؤولية ذلك لأنه حدث في عهده.

وأشارت شبكة "PBS" إلى أنها ستبث، الأسبوع المقبل، فيلما وثائقيا بعنوان "ولي عهد السعودية" في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عشية الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي، الذي قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

وقال مارتن سميث، مراسل برنامج "Frontline" للتحقيقات الاستقصائية، في الإعلان عن الفيلم، إن الأمير محمد بن سلمان تحدث معه للمرة الأولى عن دوره في مقتل خاشقجي. ونقل سميث عن الأمير محمد بن سلمان قوله: "أتحمل المسؤولية الكاملة لأنه حدث في عهدي".

وأوضح سميث أن ولي العهد السعودي أصر أن مقتل خاشقجي حدث دون علمه. وقال سميث إنه عندما سأله كيف يمكن أن يحدث ذلك دون علمه، رد ولي العهد قائلا إن "لدينا 20 مليون مواطن بينهم 3 ملايين موظف حكومي".

وبسؤاله عن سفر المتهمين في قضية مقتل خاشقجي على متن طائرة حكومية إلى إسطنبول، قال محمد بن سلمان: "لدي مسؤولون ووزراء لمتابعة الأمور، وهم مسؤولون ولديهم السلطة ليفعلوا ذلك".