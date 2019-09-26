نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- نفى الرئيس الإيراني، حسين روحاني، تورط بلاده في الهجوم على منشأتي شركة أرامكو النفطية السعودية، مُطالبًا من يتهمون طهران بتقديم أدلة.

وقال روحاني، على هامش مؤتمر صحفي في نيويورك، الخميس، إن من حق اليمنيين الدفاع عن النفس، بما في ذلك الهجمات السابقة التي شُنت من اليمن على مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف روحاني: "أولئك الذين يتهمون الآخرين، هؤلاء هم الأطراف التي يجب أن تكون مسؤولة عن تقديم دليل، لإثبات الأدلة، لدعم تلك المزاعم أو الاتهامات إذا لم يكن هذا الهجوم من الجنوب (اليمن)".

وفي وقت سابق، قالت مصادر مُطلعة لـ CNN إن تحقيقات سعودية أمريكية رجحت وقوف إيران وراء الهجوم على أرامكو في 14 سبتمبر/ أيلول، بينما تمسكت طهران بنفي تنفيذها للضربات، التي تبنتها جماعة الحوثيين باليمن.

ومن ناحية أخرى، خاطب الرئيس الإيراني أمريكا، قائلا: "يجب على أمريكا أن تغير سياساتها تجاه المنطقة... الولايات المتحدة تعادي الشعوب وهذا ينم عن حيرة المسؤوليين الأمريكييين"، وفق ما أوردته قناة "العالم" الإيرانية.

ورأى روحاني أنه "لا يحق للإدارة الأمريكية أن تعرقل زيارة المسؤولين للأمم المتحدة، ويجب أن تنتهج سياسة المنطق بدلا عن سياسة الضغوط القصوى".

واعتبر روحاني أن الأوروبيين "لا يريدون أن يدفعوا ثمنا" مقابل الاتفاق النووي المُوقع في 2015 "وهذا ما لا نقبل به"، حسب قوله.

وقال روحاني إن عقوبات واشنطن على طهران هدفها "الإيقاع بين الشعب الإيراني والحكومة، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها". وأشار في الوقت ذاته إلى أن بلاده لم تقيد مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشأتها النووية.