إيران ومصر في الصدارة.. أكثر 10 جيوش امتلاكاً لـ"راجمات الصواريخ"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--لطالما استخدمت راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) بشكل فعال منذ زمن بعيد في الحروب لما لها من تأثير مدمر في أرض المعركة، لاسيما في الحرب العالمية الثانية ولايزال هذا السلاح أحد أدوات الحرب البارزة في الحروب الحديثة.

نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أو (MLRS) وهي اختصار لعبارة (Multiple Launch Rocket System) عبارة عن مركبة مجنزرة أو بعجلات تحمل منظومة إطلاق للصواريخ فوق هيكلها، وتعمل على إطلاق العديد من الصواريخ غير الموجهة في زمن قياسي ضد مواقع العدو.

وتوفر المنظومة تأثيرًا مدمرًا على العدو، لما تحمله صواريخها من رؤوس حربية شديدة الانفجار أو مضادة للأفراد وبعضها قد يحمل رؤوساً كيميائية.

وتعتبر كاتيوشا BM-13 المنظومة الأكثر شهرة في العالم، صنعت في زمن الاتحاد السوفيتي، كما استخدمت بشكل فعال خلال الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي تسبب برواجها بشكل واسع النطاق لدى العديد من الجيوش، في حين تعد المنظومة الصاروخية M270 الأمريكية المنافس الأبرز لكاتيوشا.

وفي هذا الصدد نرصد لكم قائمة بأكثر 10 دول امتلاكاً لهذا السلاح الفتاك في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” العالمي المختص في الشؤون العسكرية للدول، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن امتلاك عدد كبير من هذه القطع العسكرية لا يعني بالضرورة التفوق، بل هنالك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية الرؤوس الحربية التي تحملها الصواريخ.

ووفقاً للموقع، يحتل الجيش الإيراني المرتبة الأولى إقليمياً بامتلاكه قرابة 1900 قطعة من راجمات الصواريخ، في حين تأتي مصر في المرتبة الثانية بأكثر من 1100 راجمة صواريخ، تحل بعدها سوريا في المرتبة الثالثة بأكثر من 700 منظومة من هذا النوع، تليها الجزائر التي احتلت المرتبة الرابعة إقليمياً بأكثر من 367 راجمة صواريخ.

وجاء تصنيف تركيا في المرتبة الخامسة بامتلاك جيشها أكثر من 350 قطعة من هذا النوع، تلاها اليمن في المرتبة السادسة بنحو 267 راجمة صواريخ.

وفي المرتبة السابعة حلت إسرائيل بامتلاكها 150 راجمة صواريخ، وفي المرتبة الثامنة تأتي المملكة العربية السعودية التي تمتلك 122 راجمة صواريخ.

أما الأردن فقد احتل جيشها المرتبة التاسعة بامتلاكه 88 راجمة صواريخ، تلتها ليبيا في المرتبة العاشرة بأكثر من 75 راجمة من هذا النوع.