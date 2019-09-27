الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة 10 من قواته والقضاء على 118 "تكفيريا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري، في بيان، مساء الجمعة، مقتل وإصابة ضابط و9 جنود من صفوف قواته، والقضاء على 118 "تكفيريا"، على حد تعبيره، مؤكدا استمرار الجهود للقضاء على الإرهاب.

وقال الجيش إنه في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق عدة نجاحات".

وأضاف البيان أنه "تم تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد 118 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء".

وتابع بالقول إنه "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية"، دون أن يوضح عدد القتلى وعدد المصابين.