بالصور.. آلاف المصريين يحتشدون أمام المنصة تأييدا للسيسي

القاهرة، مصر (CNN)-- احتشد آلاف المصريين، الجمعة، في مدينة نصر، أمام المنصة، التي شهدت مقتل الرئيس الأسبق أنور السادات، في مظاهرة للإعراب عن تأييدهم للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للرد على دعوات التظاهر ضده.

ووصل السيسي، صباح الجمعة، إلى القاهرة قادما من نيويورك حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. واحتشد عدد من المصريين لاستقبال الرئيس، وهم يرفعون الأعلام وصوره ويهتفون له.

وقال السيسي لدى وصوله إن الموضوع لا يستحق تجمعهم وإن الشعب المصري أصبح واعيا جدا ومدركا لمحاولات تزييف الواقع وخداع الناس، مضيفا أن ما حدث قبل ذلك لن يتكرر، في إشارة على ما يبدو إلى احتجاجات 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ودعا السيسي إلى عدم القلق من أي شيء، وطالب بعدم تصديق ما يتردد من كذب وافتراء ومحاولات "كتائب إلكترونية" وبعض وسائل الإعلام، لتقديم صورة غير حقيقية. وقال السيسي إنها "حرب" بين الشعب كله ومجموعة صغيرة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

واعتبر السيسي أن على الإعلام دور كبير في توعية الشعب والتصدي للشائعات وتوضيح الصورة للبسطاء. وقال إن مصر تتمتع بمكانة كبيرة جدا بفضل شعبها. وأضاف أنه إذا طلب من المصريين توجيه رسالة للعالم كله سوف ينزل ملايين الأشخاص.