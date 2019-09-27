دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجمعة، إلى بلاده بعد لقاء جمعة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على تويتر، صورا من الاستقبال في المطار، الجمعة، في الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار إلى الدعوات لـ"مليونية" أطلقها المقاول محمد علي مطالبا برحيل الرئيس.

من جهتها أغلقت قوات الأمن المصرية، الطرق المحيطة والمؤدية لميدان التحرير الأيقوني في العاصمة، القاهرة، تحسبا للاحتجاجات المفترض خروجها بعد صلاة الجمعة.

من جهته نشر النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري، سلسلة من التغريدات حول ما يتوقع حدوثه، الجمعة، قال فيها: "انتظروا اليوم الجمعة: -فيديوهات ملفقه تم اعدادها عن مظاهرات عارمه في مناطق متعددة، شعارات يجري تركيبها على تجمعات أو مظاهرات سابقه تهتف بسقوط النظام.. -سوف يجري الاستعانة بمظاهرات الإخوان التي وقعت بعد أحداث رابعه في العديد من الشوارع والميادين لخداع الناس ومطالبتها بالانضمام.."

وأضاف: "-تسخير قنوات الاخوان والخنزيره لنشر الشائعات وحشد برامجها بهدف إثارة الشارع بالأكاذيب والادعاءات ومحاولة النيل من المؤسستين العسكرية والشرطية والزعم كذبا بانضمام عناصر منهما للمتآمرين.. - انتشار قوات الأمن في كل مكان لحماية الأمن والاستقرار ومنع أية تجمعات يدعو اليها الاخوان".

وتابع قائلا: "-الجماهير تزحف الي ميدان المنصة لإعلان دعمها مجددا للدولة المصرية وللقائد بعد عودته من نيويورك.. - استمرار قنوات الاخوان في نشر الادعاءات والأكاذيب .. -الخونة في الخارج والداخل يصابون بحالة احباط شديد ويولولون للمجتمع الدولي بنشر الادعاءات والأكاذيب.."

واختتم بكري قائلا: "- الامور تمضي في طريقها.. المواقف تتكشف، من مع ومن ضد، من تحدي ومن التزم الصمت.. المواقف معروفه، ولكن عملية الفرز تبقي مستمرة.. - مصر تنتصر ودعاوى الفوضى تندحر، وتحيا مصر".