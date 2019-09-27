دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، المملكة العربية السعودية بأنها "دولة فاشلة ومهزومة"، معتبرا أن بلاده وجهت "صفعات قوية" للسعودية خلال السنوات الماضية.

وحول تصريحات المسؤولين السعوديين الأخيرة عن بلاده واتهامها بالوقوف وراء الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" والتلويح بالرد على ذلك، قال موسوي: "ليس من المقرر أن نرد على أي تخرصات كانت، ولكن من يعتدي على بلدنا سيُواجه باستراتيجية الرد بعشرة أضعاف"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الجمعة.

وأضاف موسوي أن المسؤولين السعوديين "قد شعروا بالعجز في مواجهة القضايا الأخيرة بالمنطقة، وهم بتصريحاتهم هذه إنما يسعون للتغطية على هزائمهم الأخيرة". وتابع بالقول: "إنهم يشعرون بالعجز أمام المقاتلين اليمنيين وتكبدوا هزائم كبرى أمامهم، فالدولة التي تعرضت على مدى الأعوام الخمسة الماضية إلى الكثير من الهجمات ولم يُسمح لها حتى باستيراد علبة كبريت تهاجم السعودية هكذا".

فيما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن موسوي قوله: "لن نرد حاليا على دولة فاشلة ومهزومة، تلقت السعودية من إيران ردودا وصفعات قوية خلال السنوات القليلة الماضية". وأضاف: "سنرد الصاع عشرة على أي اعتداء يطال حدودنا البرية أو البحرية".

من جانبه، اعتبر نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني علي فدوي أن قدرات إيران العسكرية الرادعة "تمنع الاعداء من العدوان عليها". وقال فدوي إن "وزير الدفاع الأمريكي الأسبق في عهد باراك أوباما أقر بأن حلفاء أمريكا الإقليميين والدوليين يسعون لبلوغ القدرة الرادعة أمام قدرات إيران، وهو في الحقيقة اعتراف بأنهم لو بادروا للقيام بأي عدوان فإنهم سيتضررون بصورة أكبر بكثير مما يكسبون".