دبين الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، هو من أمر بتوجيه ضربات إلى معملي أرامكو في بقيق وخريص.

جاء ذلك في كلمة للوزير أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث قال وفقا لما نقلته صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية: "لقد شهدنا مؤخرًا تصعيدًا كبيرًا عندما أطلقت إيران صواريخ ضد منشآت النفط السعودية. هذا الهجوم الإرهابي على المملكة العربية السعودية كان بتوجيهات مباشرة من قبل الزعيم الإيراني علي خامنئي."

وعن أردوغان، انتقد كاتس كلمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ومقارنته الهولوكوست والأوضاع في قطاع غزة، ليرد كاتس: "أنت تقمع الشعب التركي وتقتل الأقلية الكردية وتدعم حركة حماس الإرهابية، أنت آخر من يمكنه ان يعظ إسرائيل، فأنت لست سلطانا وتركيا ليست الإمبراطورية العثمانية!".

وأردف الوزير الإسرائيلي وفقا للصفحة ذاتها: "لدى إسرائيل سياسة واضحة لتعزيز العلاقات والتطبيع مع دول الخليج. لا يوجد أي صراع مع دول الخليج بل تربطنا مصالح مشتركة خاصة في مجال الأمن لمواجهة التهديد الإيراني، إضافة إلى تطوير العديد من المشاريع المدنية المشتركة".