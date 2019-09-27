القاهرة، مصر (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو زعموا أنها تظهر خروج مصريين بمظاهرات ضد الرئيس، عبدالفتاح السيسي في منطقة المنصورة، مساء الخميس، استباقا لدعوات التظاهر التي وجهها المقاول محمد علي بعد صلاة الجمعة.

على الصعيد الآخر تداول نشطاء آخرين مقاطع فيديو تظهر خلو الميادين الرئيسية في المنصورة، ليعلق بعضهم على أنها مقاطع مفبركة ومعادة من أحداث ثورة 25 يناير ضد الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن المنصورة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري، عمرو أديب على قناة MBC: "احنا معندناش مظاهرات إحنا عندنا ناس ماشية تتفسح وناس ماشية في أمن وأمان والي بيقول إن في مظاهرات في المنصورة يقول لي فين لأني أنا في الشارع أنا مروحتش.."

وأضاف الجمل: "أنا في الشارع يكاد يكون لي 24 ساعة ومع الناس وفي الأحياء الشعبية وفي الاحياء غير الشعبية نفس الشيء لا عندنا مظاهرة ولا عندنا هيصة ولا عندنا شيء يذكر وده خيال والي بتكلمو بده، ده خيال.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: