دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، صورة لوزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف مستوحيا منها "السياسة" التي تنتهجها إيران أمام العالم.

الصورة نشرها الأمير السعودي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "وزير الخارجية هو المسؤول عن شرح سياسة بلاده للعالم بأفضل طريقة ووزير الخارجية الإيراني أبدع في ذلك دون أن يتحدث.. والصورة تشهد".

وتأتي تغريدة الأمير في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران توترا متصاعدا بلغت ذروتها بعد الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو النفطية في منطقتي بقيق وخريص، والتي وجهت فيها المملكة أصابع الاتهام إلى إيران التي نفت علاقتها بذلك.

وفي تغريدة منفصلة سابقة، تطرق الأمير عبدالرحمن بن مساعد لتصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن إسرائيل، ناشرا فيديو بتعليق كان نصه: "قال أردوغان في خطابه في ال UN (كلامًا)مؤثرًا يدغدغ المشاعر كعادته عن فلسطين.. وهو نفسه قال في الفيديو أدناه ما قاله عن اسرائيل.."

وأضاف في التغريدة ذاتها: "وقال في خطاب مزلزل مجلجل دغدغ المشاعر أيضًا قبل عامين حين أعلن ترامب نقل سفارته للقدس أنه سيقطع العلاقات ويقفل سفارته هناك.. طبعًا لا حاجة للقول أنه لم يفعل".