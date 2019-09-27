دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إنه لا يمكن خداع المصريين وأنه لا يوجد داع للقلق من الدعوات للتظاهر، وذلك لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية لحضور جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل التلفزيون المصري على لسان السيسي قوله إن "مصر بلد قوى بالمصريين والاعلام له دور قوى في توعية الشعب.. مصر بلد له مكانة عظيمة بشعبها ولا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق"، لافتا إلى أن "هناك محاولة لتزييف الحقائق وخلق صورة مغايرة للواقع".

جانب من استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عند وصوله أرض الوطن بعد مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة. Posted by ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ on Friday, September 27, 2019

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان "جانب من استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عند وصوله أرض الوطن بعد مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ويذكر أن المقاول محمد علي الموجود في إسبانيا وجه دعوات للخروج في مظاهرات ضد الرئيس السيسي بعد توجيه اتهامات له ولعدد من الشخصيات في الجيش بإهداء المال العام على بناء القصور والمشاريع الفارهة.