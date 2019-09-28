عمرو أديب ينشر فيديو "انهيار" محمد علي وكواليس "فبركة" المظاهرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استشهد الإعلامي المصري، عمرو أديب، بمقطع نشره المقاول محمد علي، الجمعة، داعيا المصريين للخروج في المظاهرات التي روج لها خلال الأسبوع الماضي، بعد اتهامات وجهها للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وشخصيات عسكرية بإهدار المال العام على بناء القصور الرئاسية والمشاريع الفارهة.

وقال عمرو أديب في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC: "على الساعة 3-4 كده قال له هو لسا؟ قاله مفيش حاجة؟ خلصت الجيزة كلو خلص، الفنان العظيم محمد علي طلع النهاردة (الجمعة) وصل لمرحلة مزرية بصراحة، أنا لو منك يا محمد مطلعش تاني خلاص، بلاش فيديوهات يا بابا، أنا عايز أقولك ان الموضوع باز منك ويعني شوف بقى أي بار أي حاجة، الجزيرة طبعا غيرت وشغالين الجزائر الآن، قلك أي مظاهرات الآن بما أن المصريين مطلعوش جدعان معانا قوي وما وفوش خلينا نشوف المظاهرات دي الباقي طبعا عندهم مناحة طبعا.."

وتابع أديب قائلا: "اللهم لا شماتة، مفيش شماته أنا بقلك الحقيقة ولما بيكون عندنا مشكلة بيطلعوا بقولوا شفت مش عارف ايه وتعبانين ده الي حصل النهارده، مصر تكسب، مصر تكسب النهارده جامد جدا.."

وقال محمد علي في مقطع الفيديو الذي نشره أديب: "شوفوا رعبه النهارده منكم شوفوا النهارده كان واقف الزاي في المطار وبيقولهم متخافوش ومتقلقوش، أبوس إديكم اتحركوا اتحركوا لوجه الله، مرة وحدة يبقى عندنا كرامة، هاتوا الطيور الي بره مهاجرة ترجع بلدها وترجع وطنها، أنتم الأغلبية، إحنا الأقلية، حنعمل ايه انتم الشعب احنا أفراد وطلعنا عشان نعمل كدة على شانكم".

وفي البرنامج ذاته نشر عمرو أديب مقاطع لما تم تداوله عن خروج مظاهرات والصور "المفبركة" وما قال إنه حدث في "كواليس" قناة الجزيرة القطرية.