لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال متحدث باسم شركة "ستينا بولك" المالكة لناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو، التي كانت محتجزة لدى السلطات الإيرانية، إن الناقلة البريطانية وصلت إلى ميناء راشد في دبي.

وأضاف المتحدث ان السفينة التي تحركت من ميناء بندر عباس الإيراني، الجمعة، بعد قرار السلطات الإيرانية إطلاق سراحها، ستخضع للفحوصات والصيانة تمهيدًا للعودة إلى الخدمة مرة أخرى عند الانتهاء من أعمال الصيانة.

وكانت السلطات الإيرانية احتجزت السفينة في يوليو تموز الماضي في أعقاب احتجاز السلطات البريطانية في إقليم جبل طارق احتجاز ناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا.

وقال مسؤولون إيرانيون إن السفينة البريطانية انتهكت القانون، لكنها أفرجت عنها في أعقاب إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" والتي تم تغيير اسمها إلى "ادريان داريا 1".