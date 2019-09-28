دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، وفاة الطفلة جنة البالغة من العمر 5 سنوات والتي أثارت جدلا واسعلا في مصر وتضامنا بعد الكشف عن آثار ضرب وحروق على جسدها.

إعلان الوفاة جاء على لسان سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، السبت، حيث قال وفقا لما نقلته الأهرام: "وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها، بعد توقف عضلة القلب، وذلك بالمستشفى الدولي في المنصورة".

الطفلة جنة وفقا لتقرير الأهرام المصرية "دخلت مستشفى شربين العام وبمناظرتها تبين وجود إصابات متعددة بالجسم وحروق قديمة وحديثة، وتم إبلاغ الشرطة ونقلت لمستشفى المنصورة الدولي".

وباستجواب جدها لوالدها "اتهم جدتها لوالدتها بتعذيبها وحرقها بدعوى تبولها اللاإرادي، وتم صدور قرار مساء الأربعاء بحبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات"، وفقا للأهرام.

إعلان الوفاة يأتي بعد يوم واحد على إعلان، مكي أن العلامات الحيوية للطفلة جنة المحتجزة بمستشفى المنصورة الدولي، تحسنت، ويتم توفير احتياجاتها بالتنسيق مع إدارة المستشفى والأطباء المتابعين، وفقا لتقرير الأهرام.

وأثارت قضية الطفلة جنة تفاعلا واسعا برز بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله المغردون: