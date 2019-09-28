الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على بقايا قذيفة صاروخية أطلقت من مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على بقايا قذيفة صاروخية قال إنه "يبدو أنها ناتجة عن انزلاق النيران من مصر"، وتسببت القذيفة، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في خسائر مادية في مبنى مدني ومركبة بمستوطنة "بني نتساريم".

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في حسابه على تويتر، السبت، إنه لم تقع إصابات بشرية جراء القذيفة، التي يعتقد أنها جاءت من مصر.

ولم يصدر عن الجيش المصري أي تعليق حول هذا الحادث حتى الآن.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش المصري، مقتل وإصابة نحو 9 من أفراده، والقضاء على 118 "تكفيريا"، على حد وصفه، في شمال سيناء، مؤكدًا استمرار الجهود للقضاء على الإرهاب في شمال سيناء.

وبدأ الجيش المصري منذ سنوات عملية عسكرية لملاحقة جماعات مسلحة، أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، والتي تنشط في شمال سيناء وتستهدف الجيش والشرطة المصريين.