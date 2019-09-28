دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، على لسان المتحدث باسم قواتهم المسلحة، يحيى سريع، السبت، سقوط 3 ألوية عسكرية تابعة لقوات التحالف الذي تقوده السعودية، وأسر الآلاف على حد وصفه، من بينهم مئات السعوديين في عملية عسكرية للحوثيين تحت اسم "نصر من الله".

وقال الحوثيون، حسبما أوردت قناة المسيرة التابعة لهم، إن العملية العسكرية جرت في "محور نجران"، وأسفرت عن "سقوط 3 ألوية بكامل عتادها"، و"اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة تضم مئات الآليات والمدرعات"، وأسر الآلاف من قوات التحالف من بينهم المئات من السعوديين.

ولم يعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن والذي تقوده السعودية، أي تفاصيل أـو بيانات حول هذه العملية العسكرية، حتى الآن.

وقال يحيى سريع، المتحدث باسم القوات العسكرية للحوثيين، إن "العملية هي أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان استمرت لأشهر عدة وشاركت وحدات متخصصة من قواتنا في إطار دعم وإسناد العملية في محور نجران وعلى رأسها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والدفاع الجوي"، على حد وصفه.

وأضاف، بحسب البيان، أنه "بعد استسلام الآلاف من قوات العدو، عملت قواتنا على تأمين الأسرى من غارات العدو التي حاولت استهدافهم، مطمئناً أهالي أسرى قوى العدوان بأن الجيش واللجان الشعبية سيتخذون المزيد من الإجراءات اللازمة لحمايتهم من استهداف الطيران الحربي المعادي"، لافتًا إلى أنه "سيتم خلال الأيام القادمة الكشف عن تفاصيل العملية خلال الفترة القادمة".

وكان الحوثيون أعلنوا، قبل نحو أسبوع، وقف الهجمات على السعودية في انتظار رد فعل الرياض، في أعقاب إعلان مسؤوليتهم عن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية.