مقتل عبدالعزيز الفغم.. تركي آل الشيخ: كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز اسم عبدالعزيز الفغم، حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي أوضحه المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة، لافتا إلى أن قاتله هو صديقه، ويدعى ممدوح بن مشعل آل علي بعد مشادة كلامية بينهما في منزل صديق.

صحيفة سبق السعودية، نشرت مقطع فيديو قالت إنه لـ"آخر ظهور" لعبدالعزيز الفغم قبل وفاته، حيث يظهر مرتديا ملابس رياضية لأداء رياضة الجري، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد منه بشكل مستقل.

تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عبّر في تغريدة على صفحته بتويتر عن صدمته بهذا الخبر، قائلا: "الله يرحمك يا بطل.. عشرة سنين لم ارى منك الا كل خير واخلاص.. كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض.. رحمك الله رحمك الله يا أبو عبدالله.. الحمدالله على قضاءه وقدره.. غير مستوعب إني لن اراك بعد اليوم!"

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هذا: