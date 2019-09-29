ضاحي خلفان عن محمد علي: يقال أخذ تسهيلات بنكية وفشل بتنفيذ المشاريع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، المقاول المصري، محمد علي وما أثاره من ضجة الأسبوع الماضي بعد توجيه اتهامات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وعددا من الشخصيات العسكرية المصرية بإهدار المال العام على بناء القصور الرئاسية والمشاريع الفارهة.

وقال خلفان في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "يقال إن المقاول محمد علي اخذ تسهيلات بنكية.. فشل في تنفيذ المشاريع ويحاول الآن يقوم بحركات قرعا.. التسهيلات البنكية التي لطشها محمد علي مش عارف يرجعها على البنوك.. فعمل ثورة محمد علي المقاول.. علمنا ان تخصصه نادل بدرجة مقبول".

وتابع قائلا: "اختراق الشعب المصري بشوية اخونجية وعملاء دول اجنبية لن يحدث شرخا في تلاحم الشعب المصري.. القيادة بالنتائج.. يفترض ان اي قائد ننظر الى ما حقق من انجازات.. حتى ولو اختلفنا معه في الرأي.. إذا كان منجزا علينا احترام النتائج التي حققها".

وأضاف: "التقارير الدولية التي تتحدث عن نمو الاقتصاد في مصر المحايدة تمتدح ما تحقق حتى الآن.. 30 / 6 / 2020. تحتفل مصر بمشروع المدينة الادارية.. كل ما تحاول تعمله العصابات الآن ألا يحتفل السيسي مع شعبه بهذا الانجاز.. الحقيقة التي لا غبار عليها ان الشعب المصري واع لكل المؤامرات التي يدبرها الأعداء".

واردف خلفان قائلا: "في احدى مذكرات للمخابرات الغربية كتب ما هو آت :- عام 2016..سقوط الأنظمة العربية! الدول العربية التي احبطت هذا المشروع ارفع لها قبعة الأمن العام.. التي ارتديتها خمسين عاما.. كانت مؤامرة قذرة القصد منها احداث أكثر مما حدث من تمزيق للوطن العربي".