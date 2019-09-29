المغامسي يفصل بقضية حق العلماء على ولاة الأمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المملكة العربية السعودية، إلى موضوع حقوق العلماء على ولاة الأمر، لافتا إلى عدد من النقاط في هذه القضية.

جاء ذلك في مقابلة أجراها المغامسي على قناة MBC حيث قال: "ينبغي أن يعلم كل من أعطاه الله عز وجل نفوذا أو سلطة أو ملكا أو حكما فيما قل أو كثر من الديار في أي مصر أو عصر، أن الله عزل وجل جعل لأهل العلم شأنا وليس من حق أحد من شأن من أعلاهم الله جل وعلا.. والأحاديث حول ذلك مستفيضة.. فعلماء الشريعة هم أعلم الناس بمقاصد الشرع وبمراد كتاب الله وما جاء في سنة نبيه صل الله عليه وسلم وهم ورثة الأنبياء بهذا المفهوم.."

وتابع قائلا: "حقهم (العلماء) على ولاة الأمر حق عظيم لابد أن يعرف قدرهم ويعلي شأنهم ويسمع منهم وهذا مهم جدا وأن يأخذ بنصحهم، ولكن كما قلنا، إذا كان ذلك العالم قد قيد نفسه بما بيناه آنفا من قضية البعد عما يثير الريبة حوله.."

وأضاف: "تأتي هنا مسائل، الحسد بين العلماء كثير وهذا واقع مشهود منذ قديم الدهر فينبغي على الحاكم أيا كان موئله وسلطانه ألا يسمع لقول العلماء بعضهم في بعض في غالب الأحوال ليس على إطلاقه لكن الحسد عياذا بالله يدفع صاحبه إلى ما لا ينبغي وإلى ما لا يجوز شرعا والتنافس بين الاقران كان وما زال مهلكة.."