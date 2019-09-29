منها مكناس بالمغرب.. ما هي أفضل 10 مدن لزيارتها في عام 2019؟

تعرف على الاقتصاد المغربي الذي تعهد الملك بالنهوض به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الديوان الملكي المغربي، الأحد، إصابة الملك محمد السادس بالتهاب رئوي حاد طلب طبيبه على إثر ذلك أن يخلد للراحة لبضعة أيام، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي.

وقال الديوان الملكي في بيانه إن الملك محمد السادس تعرض لالتهاب فيروسي حاد في الرئتين، وأشار إلى أن طبيبه الخاص طلب أن يخلد للراحة لبضعة أيام.

وأشار الديوان إلى أن هذه الوعكة الصحية ستحرم الملك من حضور مراسم جنازة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.

وقال الديوان إن ولي العهد، مولاي الحسن، سيمثل الملك محمد السادس في مراسم تشييع شيراك في فرنسا، وفقا لما ذكرته الوكالة.