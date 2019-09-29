السعودية.. تشييع جثمان عبد العزيز الفغم من الحرم المكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شُيع جثمان حارس الملك سلمان بن عبد العزيز، عبد العزيز الفغم، من الحرم المكي بعد أن لقي حتفه جراء إطلاق نار ناجم عن خلاف شخصي مع أحد أصدقائه الأحد.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية، مقطعي فيديو لتشييع جثمان الفغم في الحرم المكي، إذ ظهر المشيعون وهم يحملون النعش إلى مثواه الأخير.

واحتل وسم "عبد العزيز بداح الفغم" الأوسمة الأكثر تداولا في المملكة على موقع تويتر الأحد، وعبر المغردون عن حزنهم لرحيل حارس العاهل السعودي.

وكانت قد أعلنت شرطة منطقة مكة في السعودية عن مقتل الفغم جراء، وكشفت عن ملابسات الحادثة التي أودت بحياة حارس الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت شرطة مكة إن الفغم لقي حتفه جراء حادثة إطلاق نار من قبل صديقه، ممدوح آل علي، إثر خلاف بينهما قبل أن يُقتل الأخير على يد قوات الأمن بعد اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن إصابة 5 رجال أمن.