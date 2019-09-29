دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، إن الهجوم الذي استهدف منشأتي النفط في السعودية التابعتين لشركة أرامكو، "لا يستهدف السعودية فحسب وإنما الاقتصاد العالمي"، وأضاف في كلمة الإمارات بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران تواصل تسليحها للجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على تمسك بلاده بالسيادة على الجزر التي تحتلها إيران في الخليج.

وأكد وزير خارجية الإمارات، في كلمته بالأمم المتحدة، السبت، تمسك بلاده بالمسار السياسي ومشاركتها في جهود حل كافة أزمات منطقة الشرق الأوسط بما فيها ليبيا واليمن وسوريا، مشيرًا إلى أن جهود تحقيق السلام الإقليمي تعثرت خلال الفترة الماضية، معربا عن أمله في تحقيق الاستقرار في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الشيخ عبد الله بن زايد في كلمة الإمارات، تأييد بلاده لإيجاد حل شامل يضمن قيام دولة فلسطينية.