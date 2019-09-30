دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إثارية، وذلك حسبما قال محامون حقوقيون وأسرته، وضمت القضية المحامي الحقوقي محمد الباقر الذي حضر مع علاء عبد الفتاح، حيث ألقت السلطات المصرية القبض عليه في القضية نفسها، أثناء حضوره التحقيق مع الناشط السياسي المصري.

وكان السلطات المصرية ألقت القبض على علاء عبد الفتاح، أثناء قضائه فترة المراقبة داخل أحد اقسام الشرطة بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وذلك تنفيذا للحكم الذي يقضي بمقتضاه علاء عبد الفتاح 12 ساعة يوميا في أحد أقسام الشرطة.

وقالت الناشطة السياسية ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، إنها فوجئت بالقبض على ابنها، بينما كانت تنتظره خارج قسم الشرطة الذي يقضي فيه فترة المراقبة لمدة خمس سنوات.

وقال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، إن مأمورية من قوات الشرطة، اصطحبت علاء عبد الفتاح من قسم شرطة الدقي، الأحد، بعد انتهاء فترة مراقبته اليومية، واصطحبته إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

القبض على #علاء_عبد_الفتاح أثناء تنفيذه للمراقبة، اتصلت بى الدكتورة ليلى سويف الآن وأخطرتنى أنها كانت تقف أمام قسم... Posted by Khaled Ali on Saturday, September 28, 2019

ولم يصدر عن الداخلية المصرية أو النائب العام في مصر، أي بيانات بخصوص الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، حتى الآن.

وكان النائب العام المصري، أعلن في بيان، الخميس الماضي، أن النيابة العامة تجري تحقيقاتها مع نحو 1000 شخص في اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتكدير الأمن والسلم العام، على خلفية الدعوة للتظاهر للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تظاهر المئات في الجمعة 20 سبتمبر أيلول الماضي، فيما تظاهر الآلاف لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة 27 سبتمبر أيلول.