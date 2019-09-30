قرقاش عن "هجوم" وزير الخارجية اليمني: سأرتقي على الجحود والنكران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن أولوية بلاده فيما يخص الملف اليمني هي "إنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الانقلاب الحوثي"، على حد وصفه.

وقال قرقاش، في تغريدة له على تويتر، الاثنين، "سأرتقي على الجحود النكران"، وذلك في معرض حديثه عن كلمة وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي والذي اتهم فيها الإمارات بشن غارات جوية على الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، "لا أود التعليق على هجوم وزير الخارجية اليمني المعيب على دولة الإمارات في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، سأرتقي على الجحود والنكران، لأن الأولوية في تقديرنا هي لإنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الانقلاب الحوثي".

وكان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، قال في كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تمرد على السلطة"، وإن "الطيران الحربي الإماراتي قصف الجيش اليمني عندما تصدى للمجلس".

وكانت الإمارات المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلنت عن دعمها لمبادرة السعودية للحوار بين الأطراف المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن والحكومة اليمنية، في أعقاب اشتباكات سيطرت فيها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مقرات الحكومة اليمنية المؤقتة في عدن.