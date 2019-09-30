إيران: تصريحات ترامب متضاربة وبها أكاذيب.. ولا نهتم بإجراءات عزله

طهران، إيران (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الاثنين، إن بلاده لا تهتم بالشؤون الداخلية الأمريكية، موضحًا في إجابته على سؤال لـCNN حول إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "نحن لا نأخذ الشؤون الداخلية الأمريكية في حساباتنا السياسية. كل ما يحدث في الولايات المتحدة يرتبط بحكومتهم وشعبهم".

وعبر موسوي عن خيبة أمله مما اعتبرها التصريحات المتضاربة للرئيس الأمريكي بشأن إيران، قائلًا ""لسوء الحظ، قال السيد ترامب العديد من الكلمات المتناقضة وكثير منها أكاذيب"، وأضاف "بينما أعلن ترامب أنه يرغب في عقد لقاء مع الرئيس الإيراني، ألقى خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة معلنا أنه لن يرفع العقوبات بل سيشددها".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ما وصفها بـ"تصرفات ترامب المتناقضة"، أنها تسبب بلبلة، "هناك انقسام في أذهان السياسيين وصناع القرار على الأقل فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بإيران، إيران لا تهتم بمن هو رئيس الولايات المتحدة طالما تتطابق الكلمات والأفعال، الأشياء المهمة هي مناهجهم وأفعالهم. لم نر أي شيء سوى الكلمات والإيماءات ".