حوار "منتصف الليل".. كيف قدمت مذيعة "60 دقيقة" محمد بن سلمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "هل أمرت بقتل جمال خاشقجي؟"، كان ذلك أول الأسئلة في الحوار الذي بثته قناة "CBS" الإخبارية الأمريكية، فجر الإثنين، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في برنامج "60 دقيقة"، الذي قدمته المذيعة نورا أودونيل.

وقالت أودونيل في تقديمها لحوارها مع الأمير محمد بن سلمان إن "ولي العهد يحكم المملكة العربية السعودية يوميا نيابة عن والده الملك (سلمان بن عبدالعزيز)"، مضيفة أن "وريث العرش رجل من التناقضات"، على حد تعبيرها.

وتابعت بالقول إنه "يقدم نفسه كقائد شاب تقدمي، وداعم للنساء في مكان العمل، وعلى نحو معروف، خلف مقود السيارة. لكنه أيضا يخوض حربا دموية في اليمن، ومُتهم باستهداف المدنيين والأطفال وتوظيف المجاعة كسلاح. ويحتجز معارضين سياسيين. وتعتقد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أنه يقف وراء القتل الوحشي للكاتب بصحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي، أحد أبرز منتقدي ولي العهد"، بحسب قولها.

وأشارت أودونيل إلى الهجوم الذي استهدف منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية، قائلة إنه "هجوم إيراني". كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة قررت "إرسال قوات إضافية للمساعدة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية".

وقالت إنها أجرت حوارها مع ولي العهد السعودي "منتصف الليل تقريبا"، الثلاثاء الماضي، في الديوان الملكي في جدة. وأضافت: "كان هناك الكثير لنسأله. وسؤالنا الأول كان عن موت جمال خاشقجي، قبل عام، وهو أمر لم يناقشه ولي العهد في مقابلة تلفزيونية".

وبدأت أودونيل حوارها بسؤاله: "هل أمرت بقتل خاشقجي؟"، ليرد قائلا: "بلا شك لا، الحادثة مؤلمة جدا، لكن أتحمل المسؤولية بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خاصة لأن الحادث من مسؤولين سعوديين". وأوضح أن ما يقصده بتحمله للمسؤولية هو أنه "عندما تحدث حادثة ضد مواطن سعودي من قبل موظفين في الحكومة السعودية، كقائد لا بد أن أتحمل المسؤولية، هذا خلل حدث، ولا بد لي من اتخاذ جميع الإجراءات لتجنب مثل هذا الشيء في المستقبل".

كما تحث ولي العهد في الحوار عن الناشطات السعوديات المعتقلات وادعاءات تعذيب الناشطة المعتقلة لجين الهذلول. وبشأن هجوم أرامكو، أعرب ولي العهد السعودي عن أمله في ألا ترد السعودية عسكريا على الهجوم، كما أعرب عن أمله في التوصل إلى حل سياسي لحرب اليمن.