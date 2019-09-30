محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي: أتحمل المسؤولية الكاملة كقائد في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أي علم له بعملية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي، لكنه صرح بأنه يتحمل "المسؤولية بالكامل كقائد" في السعودية، وذلك في لقاء مع برنامج "60 دقيقة"، بثته شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية، فجر الإثنين.

وجاء أول سؤال في اللقاء عما إذا كان أمر بقتل خاشقجي، ليرد ولي العهد قائلا: "بلا شك لا، الحادثة مؤلمة جدا لمن أتحمل المسؤولية بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خاصة لأن الحادث من مسؤولين سعوديين". وأوضح أن ما يقصده بتحمله للمسؤولية هو أنه "عندما تحدث حادثة ضد مواطن سعودي من قبل موظفين في الحكومة السعودية، كقائد لا بد أن أتحمل المسؤولية، هذا خلل حدث، ولا بد لي من اتخاذ جميع الإجراءات لتجنب مثل هذا الشيء في المستقبل".

وعن التساؤل الذي يدور حول عدم معرفته بالعملية، قال الأمير محمد بن سلمان إن "البعض يتوقع أنني يجب أن أعرف ما يفعله 3 ملايين موظف في الحكومة السعودية يوميا! من المستحيل أن يرسل الثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية إلى القائد أو ثاني أعلى مسؤول في الحكومة السعودية".

وأشارت المذيعة إلى عزل الملك لاثنين من أقرب مستشاريه، المتهمين بالتخطيط لتلك المؤامرة، وخروجهما من دائرته المقربة، وسألته: "كيف لم تكن تعرف أن هذا نفذه أشخاص مقربون منك؟". فقال الأمير محمد بن سلمان إن "اليوم التحقيقات كلها جارية، وبمجرد إثبات تهم على أي شخص، على أي مستوى، سيحاكم بدون استثناء".

وبسؤاله عن رأيه عندما سمع أن "أشخاصا مقربين منه وفي حكومته نفذوا مثل هذه الجريمة المروعة، وأن الحكومة الأمريكية تعتقد أنه أمر بها"، بحسب كلمات المذيعة رد ولي العهد: "أعتقد فيه كلمات مغلوطة في كلامك. لا يوجد بيان رسمي من الحكومة الأمريكية في هذا الشأن، ولا توجد معلومات أو أدلة واضحة على أن شخصا مقربا مني فعل شيئًا بهذا المعنى. هناك اتهامات ويجري التحقيق فيها، لكن مرة أخرى لا يمكنك تخيل الألم الذي نعاني منه، خاصة الحكومة السعودية، من حادثة مثل هذه".

وعن الأنباء التي تردد حول توصل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى أنه استهدف خاشقجي بشكل شخصي وأنه ربما أمر بقتله، قال الأمير محمد بن سلمان: "أرجو أن تخرج هذه المعلومات، إذا كان هناك أي معلومات من هذا القبيل، أرجو أن تخرج علانية".

وحول مدى تأثر العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بسبب مقتل خاشقجي وحرب اليمن، قال ولي العهد السعودي إن "العلاقة أكبر بكثير، وإن ما حدث أمر بشع ومؤلم لنا جميعا، دورنا أن نعمل ليلا ونهارا لتجاوز ذلك، والتأكد من أن مستقبلنا أفضل بكثير من أي شيء حدث في الماضي".