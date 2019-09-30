وزير الخارجية الإماراتي يهنئ اليهود برأس السنة العبرية

دبي، الإمارات العريية المتحدة (CNN)-- هنأ وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، اليهود حول العالم برأس السنة العبرية الجديدة، التي بدأت يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول.

وزير الخارجية الإماراتي اختار عبارة عبرية شائعة الاستخدام في تقديمه التهنئة، وكتب في حسابه على تويتر: "Shana Tovah"، أي "عام سعيد".

وعادة ما تبدأ السنة العبرية في موسم الخريف في نهايات شهر سبتمبر/أيلول أو مع حلول شهر أكتوبر/تشرين الأول أو "تشريه" حسب التقويم العبري.

وتضم السنة العبرية 12 شهرًا. وظهر التقويم العبري قبل ميلاد السيد المسيح، إلا أن تصميمه الحديث يرجع إلى سنة 359 للميلاد. ويعتمد في حساباته على خوارزميات وليس استطلاعات فلكية.

وقبل نحو أسبوع، قالت وسائل إعلام محلية، إن الإمارات العربية المتحدة تعتزم إنشاء أول معبد يهودي في البلاد، ضمن مجمع أديان يتم إقامته في العاصمة أبوظبي.

ويحمل المجمع اسم "بيت العائلة الإبراهيمية"، ويحتوي على مسجد وكنيسة سيتم افتتاحهما في 2022.

واتخذت الإمارات العربية المتحدة سلسلة من الخطوات الرسمية لتعزيز مناخ الحريات الدينية، ففي العام الماضي أقامت أكبر معبد هندوسي في أبوظبي، بلغت مساحته نحو 55 ألف متر مربع.