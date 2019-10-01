دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رئيس الوزراء اللبناني بشكل غير مباشر، الثلاثاء، على الاتهامات التي تضمنها مقال لصحيفة نيويورك تايمز، بدفع مبلغ 16 مليون دولار لعارضة أزياء جنوب أفريقية وإقامة علاقة "رومانسية" معها.

وقال الحريري خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية للمحافظات: "مهما شنّوا من حملات ضدي ومهما قالوا او كتبوا سأستمر في العمل ولن اتوقف، صحيح اننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة وهذا امر غير قابل للنقاش!"، وفقا للصفحة الرسمية على موقع تويتر لتيار المستقبل.

وكانت قد ذكرت الصحيفة الأمريكية في المقال الذي نشرته الإثنين، أن مستندات خاصة بمحكمة جنوب أفريقية تضمنت معلومات عن دفع الحريري أكثر من 16 مليون دولار لعارضة أزياء جنوب أفريقيا، لافتة إلى أنه أقام علاقة "رومانسية" معها بعد أن التقيا في أحد المنتجعات الفاخرة في سيشل.

ونوهت نيويورك تايمز إلى أن الحريري لم يكن في منصبه عندما قام بدفع هذا المبلغ، إذ كان ذلك في عام 2013، مشيرة إلى أن تصرفه لا يخالف القوانين اللبنانية أو الجنوب أفريقية.

ويتعرض رئيس الحكومة اللبناني لضغوط عدة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها اللبنانيون مؤخرا، كما أنه يواجه اتهامات بعدم الجدية بوضع حد لتمدد حزب الله واتساع نفوذه في لبنان.