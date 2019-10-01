"هنا الإمارات".. هزاع المنصوري: من أسعد رائد فضاء إلى أسعد شعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— التقط رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، الثلاثاء، صورة جديدة خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية، وبعث برسالة إلى بلاده.

وقال المنصوري في تعليقه على الصورة التي أظهرت دولة الإمارات من الفضاء: "من أسعد رائد فضاء إلى أسعد شعب، هنا التاريخ.. هنا الإمارات من الفضاء".

وفي مقطع فيديو آخر بثه مركز محمد بن راشد للفضاء، ظهر المنصوري وهو يجري تجربة لدراسة التصور والإدراك الزمني في بيئة منعدمة الجاذبية تقريبًا.

ويعد هزاع المنصوري (35 عامًا) أول رائد فضاء إماراتي يصعد إلى المحطة الدولية، حيث انطلق بصحبة الأمريكية جيسيكا مير، والروسي أوليج سكريبوتشكا، في رحلة غير مأهولة على متن مركبة Soyuz-MS 15 الروسية من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويُمضي المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية لإجراء بعض التجارب العلمية، وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة تهميدًا لهذه الرحلة.