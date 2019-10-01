الحكم بالسجن 5 سنوات لشقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني

ظريف لـCNN عن المفاوضات مع واشنطن: إيران لن تقع في الفخ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، الثلاثاء، إن حكما بالسجن 5 سنوات صدر في حق حسين فريدون، شقيق ومستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني.

جاء الحكم بعدما ألغت محكمة الاستئناف حكمًا بالسجن 7 سنوات في حق فريدون.

وألقي القبض على فريدون، الذي لعب دورًا رئيسيًا في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، في يوليو تموز 2017، للاشتباه في مخالفات مالية، قبل أسابيع من أداء الرئيس الإيراني روحاني اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لفترة رئاسية ثانية.