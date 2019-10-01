مقتدى الصدر: على الرئاسات الثلاث فتح تحقيق عادل في أحداث ساحة التحرير

دبي، الإمارات العربية لم (CNN)— طالب زعيم التيار الصدري الشيعي، مقتدى الصدر، بالتحقيق في وقائع الاشتباكات العنيفة، التي جرت الثلاثاء بين مُحتجين وقوات الأمن العراقية وسط العاصمة بغداد.

طلب الصدر جاء عبر تغريدة في حسابه على تويتر، وكتب قائلا: "على الرئاسات الثلاث فتح تحقيق عادل بما حدث اليوم في ساحة التحرير".

وتتوزع السلطة في العراق على ثلاث جهات يُطلق عليها الرئاسات الثلاث، مُمثلة في رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان.

وفي وقت سابق، أعلن بيان مشترك لوزارتي الصحة والداخلية العراقية أن مُتظاهرًا واحدًا على الأقل قد قُتل، وأصيب 160 آخرين على هامش اشتباكات حدثت في ساحة التحرير، وذلك بعدما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والذخيرة الحية.

وكان المحتجون يتظاهرون اعتراضًا على تفاقم أزمة البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات الأساسية في البلاد.

وقال مسؤلان أمنيان من العراق لـCNN إن الاحتجاجات تحولت إلى العنف بعد أن حاول مئات المحتجين عبور جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد.

وتضم المنطقة الخضراء مبان حكومية وسفارات أجنبية، بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة. وتشكلت المنطقة في قلب العاصمة العراقية بعد غزو العراق بالعام 2003، وتبلغ مساحتها نحو 10 كيلومترات.

وفي نفس السياق، شهدت عدة مدن شيعية بجنوب العراق احتجاجات محدودة رفعت نفس المطالب، من بينها البصرة والناصرية والديوانية.