الإعلان عن موعد إعادة قطار الحرمين للخدمة بعد حريق محطة السليمانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير النقل السعوي، نبيل العامودي، الثلاثاء، أن قطار الحرمين سيعود للعمل خلال 30 يوما، بعد الحريق الذي نشب في محطته الواقعة في مدينة جدة الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال العامودي إن توجيهات الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان واضحة بشأن توفير أفضل أنواع الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار وتأتي على رأس الأولويات، مستشهدا بـ"تكاتف" مختلف الجهات لإخماد الحريق الذي نشب في محطة السليمانية.

وكان قد نشب حريق ضخم في سقف المحطة، الأحد، ما أدى إلى نقل 5 مصابين إلى المستشفى، رغم عملية الإخلاء التي كانت تقودها الطائرات لحماية أكبر عدد من الأشخاص الذين كانوا داخل المحطة.

وكان قد أكد أمير مكة، الأمير خالد الفيصل، الإثنين، تشكيل لجان للتحقيق في الأسباب التي تقف خلف الحريق، وأشار إلى أن حجم الأضرار الناجمة لا يزال غير معروف.

وتمتد السكة الحديدية الكهربائية التي يتضمنها مشروع قطار الحرمين من مكة إلى المدينة مرورا بجدة ويبلغ طولها 450 كيلومترا ويستوعب قطار الحرمين 80 مليون مسافر أسبوعيا وتبلغ سرعته 300 كم/ساعة.