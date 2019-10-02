عمرو واكد يستشهد بحرية دي نيرو انتقاد ترامب على CNN دون "وريني تلفونك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهد الممثل المصري، عمرو واكد، بمقابلة أجراها الممثل الأمريكي، روبيرت دي نيرو على شبكة CNN والانتقادات التي وجهها الأخير للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بحرية ودون "وريني تيليفونك".

جاء ذلك في تغريدة لعمرو واكد على صفحته بتويتر، حيث قال: "روبرت دينيرو في السي ان ان يتحدث بحرية عن ترامب بدون اعتقال او تلفيق قضايا امن دولة او قضايا عسكرية ولا حتى تهديد بالاعتقال ولا قفلوا القناة. واكيد ما حدش قال له وريني تليفونك وهو ماشي في الشارع".

ويذكر أن عمرو واكد كان من بين الداعمين للخروج في مظاهرات "مليونية" التي دعا إليها المقاول المصري، محمد علي الذي وجه اتهامات للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وقيادات في الجيش المصري بـ"إهدار المال العام" على بناء القصور الرئاسية ومشاريع الرفاهية.

وفي أول تعليق نشره واكد بعد فشل خروج "المليونية"، قال في تغريدة على تويتر: "ما حدث اليوم هو بلا شك انتصار كبير للثورة. زي ما انت بتتقدم ده بيكون انتصار أيضا خصمك لما يتقهقر ده بيكون انتصار. النهاردة هو تقدم بالسلاح وتقهقر كثيرا شعبيا. واحنا مالناش في السلاح. احنا بتوع شعبيا. يبقى انتصرنا وهتشوف عواقب الانتصار ده على الارض قريبا. هم هزموا أنفسهم".