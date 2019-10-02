دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت دائرة الإفتاء المصري، الثلاثاء، مقطع فيديو تعريفي يبرز التحديات التي تواجه البلاد وعجلة التنمية فيها، لافتة إلى ضرورة الالتفاف حول الوطن والجيش.

معركة الوعي معركة الوعي - دار الإفتاء المصرية Posted by ‎دار الإفتاء المصرية‎ on Tuesday, October 1, 2019

ونقل التلفزيون المصري ما جاء في تدوينة دار الإفتاء على فيسبوك و"كيف أن مصر تخوض معارك عديدة على جبهات متفرقة، فهناك معركة الإرهاب وهناك معركة التنمية التي تبني مصر فيها حضارتها ومستقبلها حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين كافة الدول والشعوب.."

ولفت التلفزيون أيضا إلى أن "هناك معركة الوعي والفكر وبناء الشخصية المصرية المدركة للتحديات الكبيرة التي تمر بها مصر".

وأوضحت الدار أن "أهم هذه التحديات محاولة إيقاف مسيرة التنمية عن طريق التشكيك في مؤسسات الدولة ببث الشائعات والأكاذيب، والمصري الأصيل يعلم طبيعة هذه المعركة ويتحمل مسؤوليته تجاه وطنه ولا يلتفت لما يروج له من أكاذيب من جهات وجماعات إرهابية لا تريد بنا وبوطننا إلا الشر".