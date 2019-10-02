دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قطع عشرات المتظاهرين الطريق الرئيس المؤدي إلى مطار بغداد الدولي في اليوم الثاني لمظاهرات عنيفة تشهدها العاصمة ومدن عراقية أخرى، حسب ما أفاد مسؤولون بالشرطة المحلية.

وأوقف محتجون غاضبون حركة السير عليه على الطريق السريع في المسافة ما بين منطقة الشُعلة ومطار بغداد.

ولليوم الثاني، تظاهر آلاف المحتجين في ضواحي مختلفة بالعاصمة العراقية، الأربعاء، اعتراضًا على تفاقم أزمة البطالة والفساد الحكومي وغياب الخدمات الأساسية.

يأتي هذا في حين تحولت شوارع في بغداد إلى ساحة اشتباكات وعمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، التي أطلقت قنابل الغاز والرصاص الحي في الهواء لتفريقهم.

وقال بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة العراقية، الثلاثاء، إن متظاهرًا واحدًا على الأقل قد قُتل فيما أصيب ما لا يقل عن 160 آخرين، في مواجهات الثلاثاء، بعدما حاول المئات عبور جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.