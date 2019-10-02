نشر الأربعاء ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2019

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو لبائعة مناديل عراقية وهي توزع المناديل على المتظاهرين، تفاعلا واسعا عبر موقع تويتر.

وتداول مغردون المقطع الذي تظهر فيه امرأة عراقية قال بعض المغردين إنها بائعة مناديل خرساء، وهي توزع المناديل على المتظاهرين مجانا.

ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل

حصد المقطع ردود فعل عدة على تويتر إذ قال الصحفي السعودي، أمجد طه: "امرأة عراقية فقيرة الحال غنية الأخلاق تعمل كبائعة للمناديل في بلد تسرق طهران نفطه...... تهرع لتوزيع مناديلها على المصابين”.

وقالت مغردة أخرى تعقيبا على هذه اللقطات: " امرأة عراقيه " خرساء " تبيع المناديل لاكنها تكلمت شافت الشباب العراقي مصابين وجرحى وقامت توزع عليهم المناديل اللي هو مصدر رزقها الوحيد ".

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وتشهد شوارع عدة مدن عراقية مظاهرات حاشدة تخللها اشتباكات عنيفة مع قوى الأمن ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين وإصابات المئات خلال يومين.