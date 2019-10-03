فوضى ما بعد داعش في العراق.. كيف يمكن أن يتكرر التاريخ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تستمر المظاهرات التي تشهدها عدد من المناطق في العراق تتقدمها العاصمة بغداد، منذ الثلاثاء، ضمن موجة احتجاجات على الفساد الحكومي وأعداد البطالة العالية بالإضافة إلى النقص في الخدمات الأساسية.

وعلق الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، واصفا هذه الصورة بأنها "أجمل صورة معبرة" للمظاهرات التي خلفت 8 قتلى و300 جريح على الأقل (منهم 50 عنصرا في الأمن العراقي) وسط انقطاع ما نسبته 70% من خدمات الانترنت عبر العراق وفقا لموقع مراقبة الانترنت "نتبلوكس".

وكان العشرات من المتظاهرين قد أقدموا على قطع الطريق الرئيس المؤدي إلى مطار بغداد الدولي في اليوم الثاني للمظاهرات، الأربعاء، حسب ما أفاد مسؤولون بالشرطة المحلية، إذ أوقف محتجون غاضبون حركة السير عليه على الطريق السريع في المسافة ما بين منطقة الشُعلة ومطار بغداد.

وبرز وسم حمل اسم "العراق ينتفض" بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تخلله نشر صور لمحتجين يحرقون الأعلام الإيرانية، بالإضافة إلى مقاطع فيديو أخرى لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو تاريخ تصويرها، نستعرضها لكم فيما يلي: