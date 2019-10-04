استمرار احتجاجات العراق رغم حظر التجول.. و40 قتيلا على الأقل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال علي أكرم البياتي عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق لـ CNN، إن 40 شخصًا على الأقل قتلوا في المظاهرات العنيفة المستمرة في جميع أنحاء العراق لليوم الرابع على التوالي، ومن بين القتلى 37 متظاهراً وثلاثة من أفراد الأمن.

وخرج عشرات من المتظاهرين إلى الشوارع في شرق بغداد، الجمعة، على الرغم من حظر التجول المفروض في بغداد منذ ليلة الأربعاء، على حد قول البياتي.

وأصيب اثنان من المحتجين في شرق بغداد بجروح خطيرة على أيدي قناصة الأمن الذين اتخذوا مواقع على أسطح المباني في عدة مبان، وأصيب المتظاهران في منطقة قريبة من مقر وزارة الداخلية العراقية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1612 شخصًا، 1253 من المحتجين، و359 من قوات الأمن العراقية.

ودعا البياتي الحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية إلى حماية المتظاهرين ورفع حظر التجول الذي يؤثر على ملايين الأشخاص في العاصمة وغيرها.

واندلعت احتجاجات عنيفة في بغداد وفي عدة محافظات في جنوب العراق هذا الأسبوع، بسبب البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات الأساسية.

ودعا مقتدى الصدر الزعيم الشيعي نواب البرلمان العراقي لتعليق مشاركتهم في جلسات البرلمان للضغط على الحكومة لتحقيق طلبات المحتجين.

ووجه علي السيستاني الذي يعتبر المرجعية الشيعية الأعلى في العراق، خمسة مطالب إلى الحكومة في تعليقه على المظاهرات التي تشهدها مدن عراقية منذ الثلاثاء الماضي، وتتمثل تلك المطالب في دعوة الحكومة للعمل وتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل، وإنهاء الفساد وتحميل المسؤولية للعاملين في الحكومة ممن لا ينفذون واجباتهم، كما دعا لتشكيل لجان غير حكومية لتحديد المطلوب لمحاربة الفساد.

وأكد السيستاني في رسالته على رفض استخدام القوة ضد المتظاهرين، في الوقت نفسه أكد رفض أعمال العنف كحرق مبان حكومية من قبل متظاهرين.