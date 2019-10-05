إيران تُطلق سراح مُدونين أستراليين.. ووزيرة الخارجية: المحنة انتهت

سيدني، أستراليا (CNN)-- أطلقت الحكومة الإيرانية سراح زوج أسترالي أُلقي القبض عليهما قبل أسابيع بتهمة التقاط صور غير قانونية عبر طائرة بدون طيار.

جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، قالتها في مؤتمر صحفي في سيدني، السبت.

وقالت ماريس باين: "بالنسبة لجولي كينج ومارك فيركن، فإن المحنة التي مرا بها قد انتهت الآن، إنهما مُتحدان مع أحبائهما، وهذا مصدر ارتياح وفرحة كبيرة للجميع. أستطيع أن أقول لكم إنهما بصحة جيدة وفي حالة معنوية جيدة" بعد عودتهما إلى أستراليا.

وتلقت CNN بيانا أصدره الزوج، قالا فيه: "نحن سعداء للغاية ومرتاحون للعودة إلى أستراليا مع من تحبهم. رغم أن الأشهر القليلة الماضية كانت صعبة للغاية، فإننا نعرف أنه كان أيضًا صعبًا بالنسبة لأولئك الذين كانوا قلقين علينا. نحن ممتنون لجهود الحكومة الأسترالية في المساعدة في تأمين إطلاق سراحنا، ونشكر عائلتنا وأصدقائنا على حبهم ودعمهم".

وأضاف الزوج، وهما مدونان ومن المؤثرين اجتماعيًا: "نحن نعلم أن هناك آخرين لا يزالون رهن الاحتجاز في إيران، بينهم مواطن أسترالي"، في إشارة إلى الأكاديمية الأسترالية – البريطانية كيلي مور جلبرت الصادر بحقها حكم بالسجن 10 سنوات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقبل ساعات، اعتقلت السلطات الإيرانية الصحفية الروسية يوليا يوزيك بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، فيما استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الإيراني لدى موسكو، مهدي سنائي، لمعرفة ملابسات القبض عليها.