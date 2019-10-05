بيني غانتز.. من هو منافس نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو لمواطن سعودي، يطالب فيه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالتطبيع مع إسرائيل، مقارنا الأخيرة بكل من قطر وتركيا وإيران والعراق ولبنان، ومتسائلا عن سبب مقاطعة إسرائيل وفتح سفارات في هذه الدول.

وقال المواطن السعودي في الفيديو الذي نشرته الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "لماذا نقاطع إسرائيل، ماذا عن الذين قتلوا أولادنا؟ قطر وتركيا وإيران والحوثي والإخونجية ولدينا سفارات لديهم".

وتابع المواطن السعودي قائلا: "نحن لدينا سفارة في لبنان وهم يدعمون حزب الله وسفارات في العراق وقد قتلوا الشعب الكويتي والآن إيران تحتلهم... لم لا نقاطعهم؟".

وأكد المواطن السعودي أن بلاده صديقة لأمريكا وأشار إلى أنه مستعد للدفاع عنها، وأضاف قائلا: "إسرائيل ولاية من أمريكا"، وتابع موجها رسالة للأمير محمد بن سلمان: "أتمنى أن نطبع العلاقات مع إسرائيل يا سمو الأمير"، واصفا إسرائيل بـ"الدولة الصديقة".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعمل سرا من أجل تطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، وكان قد زار سلطنة عُمان في أكتوبر/تشرين أول الماضي، والتقى السلطان قابوس بن سعيد.