دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طرح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، سؤالا حول "العنصرية"، السبت، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له الممثل الكوميدي اليمني عمر حسين، بسبب جملة كُتبت على قميصه، خلال لقائه المدرب البرتغالي مورينيو.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بسأل سؤال وتحملوني ... ويمكن اتعرض لهجوم عليه (متعود) اللحين مشهور السوشل ميديا عمر اخطاء ... ليه ما نتكلم على الخطاء بس ... ليه نتكلم عن الجنسية او الاهل؟! اللحين احنا السعوديين نتضايق إذا أحد عاملنا بعنصريه في السفر! ليه ما نطبق نفس الي نتمناه لنا علينا في بلدنا!".

ورد مغردون على تغريدة آل الشيخ بالإشارة إلى أنهم لم يهاجموا حسين بسبب جنسيته أو أهله، بل لأنه يسيء للقيادة السعودية، عبر الجملة التي كتبت على قميصه والترويج لبرنامج يُسيء لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وقال أحد المغردين تعليقا على سؤال رئس الهيئة العامة للترفيه: "يابو ناصر لان عمر حسين ما ترك هو واهله للمعاملة الحسنة مكان لهم سنين وهم يسيئون للوطن وولاة الامر والشعب السعودي هذا جزء من الاف التغريدات".

وكتب متابع آخر لآل الشيخ، تعليقا قال فيه: "ابو ناصر برنامج تعاشب شاي في حلقة يسيء لسيدي ولي العهد وهنا عمر حسين يروج له".

وكان قد تعرض حسين لهجوم من قبل عدد من المغردين، بعد أن ارتدى قميصا كُتبت عليه جملة "أحتاج أهج" خلال لقائه مورينيو في مدينة جدة.

ورد الممثل الكوميدي اليمني على الهجوم عليه، بتغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر قال فيها: "عشان الناس اللي تداولت صور التشيرت أحب أوضح أنا لست مرشد سياحي ولا يحزنون .. ولا علاقة لي بأي جهة حكومية اشتغل في شركة كان لها (ترتيب بسيط في الزيارة) شفت المدرب العالمي مورينيو وحبيت أتصور معاه لأني أحب شخصيته حتى في الصورة ماهو معطيني وجه".

واشتهر عمر حسين ببرنامجه الذي كان يظهر به عبر يوتيوب وكان يُدعى "على الطاير" وقد طرح فيه أبرز القضايا التي تهم الشارع السعودي وحصد العديد من المشاهدات منذ انطلاق أولى حلقاته عام 2010.