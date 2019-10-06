إيران.. اعتقال "شبيهة أنجلينا جولي" بتهمة إهانة المقدسات والإباحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقت السلطات الإيرانية القبض على إحدى نجمات موقع انستغرام في إيران، سحر تبر، المشهورة بأنها شبيهة المُمثلة الأمريكية أنجلينا جولي.

وكالة أنباء فارس شبه الرسمية قالت إن اعتقال سحر تبر جاء بموجب أمر من مكتب المدعي العام في طهران، بعد تلقي النيابة العامة العديد من الرسائل ضدها من قبل مواطنين.

وحسب وكالة أنباء فارس، تواجه شبيهة أنجلينا جولي، واسمها الحقيقي فاطمة، العديد من الاتهامات، مثل الترويج للعنف، الحصول على المال بطريق غير مشروع، وإهانة المقدسات والحجاب الإسلامي، ونشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد.

وأشارت الوكالة إلى أن مكتب "إرشاد" التابع لمكتب المدعي العام يتلقى بلاغات لمواجهة أي خروقات للنظام الاجتماعي، مثل مخالفة ارتداء الحجاب وإقامة احتفالات مُختلطة للرقص، إضافة إلى ملاحقة بيوت الدعارة، أو نشر محتوى غير لائق على انستغرام وغيره من الشبكات الاجتماعية.

ويتابع سحر تبر أكثر من 13 ألف شخص بحسابها في انستغرام. وفي 2017، أثارت الفتاة (21 عامًا) جدلا واسعًا عندما انتشرت صورًا لها أظهرتها شبيهة بأنجلينا جولي، لكن في هيئة صادمة.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قالت سحر تبر إنها لا تشبه أنجلينا جولي في الحقيقة، إلا أن تقوم بالتلاعب عبر الماكياج والفوتوشوب لتبدو مثلها.