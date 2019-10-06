نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2019

بيني غانتز.. من هو منافس نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى الشعوب العربية أدان خلالها العنف ودعا المجتمعات العربية للتعاون في نبذه.

وقال نتنياهو في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أدين أعمال القتل والعنف في المجتمع العربي وتحدثت مع وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان والقائم بأعمال المفوض العام للشرطة واتفقت معهما على تخصيص قوات شرطة إضافية وتشديد الإجراءات الشرطية بغية مواصلة الجهود التي من شأنها مكافحة ظواهر العنف".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "أدعو قيادات الجمهور العربي إلى التصرف بمسؤولية وإلى التعاون مع السلطات من أجل إحداث تغيير جوهري في الأوضاع وأدعو المواطنين إلى عدم استخدام العنف في إطار الأعمال الاحتجاجية".

وختم نتنياهو رسالته للمجتمعات العربية قائلا: " يجب على جميعنا العمل بشكل يتحلى بالمسؤولية وبالتعاون بين بعضنا البعض من أجل مكافحة العنف".

وتأتي رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتزامن مع الاحتجاجات الدموية التي يشهدها العراق منذ أيام، والتي أسفرت عن مقتل المئات وإصابة ما يقارب الـ6000 شخص.

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كان قد أكد أنه طرح مبادرة، وصفها بـ"التاريخية"، بهدف توقيع اتفاق يقضي بـ"عدم الاقتتال" بين إسرائيل ودول الخليج العربية، في خطوة قد تمهد لـ"تطبيع" العلاقات مع تل أبيب.