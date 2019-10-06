أمير قطر "الوالد" حمد بن خليفة ومزحة "كم مرة سجنتك" يثير ضجة بتويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشيخ حمد بن خليفة، والد أمير قطر الحالي، الشيخ تميم بن حمد، ممازحا شخصا قائلا: "يامن مرة سجنتك" أي "كم مرة سجنتك).

مقطع الفيديو المتداول يظهر فيه لاعب الوثب العالي القطري، معتز برشم، وهو يقلد الشيخ حمد بن خليفة الميدالية الذهبية التي فاز بها في بطولة العالم لألعاب القوى والتي استضافتها الدوحة.

وذهب مغردون قطريون لتوضيح المزحة، إذ قال عبدالله الوذين في تغريدة على صفحته بتويتر: "صاحب السمو الأمير الوالد ممازحاً البطل العالمي القطري طلال منصور: "يامن مرّة سجنتك" ويقصد عندما كان سموّه وزيراً للدفاع ويبدو أن بطلنا الذهبي كان مشاغباً"، مدونا حساب طلال المنصور، الذي قال من جهته في تعليق: "نعم حبسني مش مره أو مرتين حبسني الدهر كله في قلبه والله. وياليت أنا بروحي حبس أهل قطر كلهم في قلبه الكبير. يا تاج راس أهل قطر جعل عمرك مديد قولو آمين ياهل قطر.."

على الصعيد الآخر وجه مغردون العديد من الانتقادات لمقطع الفيديو تصريحات الشيخ حمد بن خليفة، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء: