تركيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب "إعجاب" بتغريدة

نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2019

فتح الله غولن لـCNN: الانقلاب بتركيا فيلم هوليوودي لعن الله من شارك فيه.. وليشنقوني إذا ثبت ضلوعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استدعت تركيا القائم بأعمال السفارة الأمريكية لديها، الأحد، على خلفية إعجاب حساب السفارة على تويتر بتغريدة لأحد الإعلاميين المحسوبين على حركة فتح الله غولن، ما دفع السفارة لتقديم الاعتذار.

وضعت صفحة السفارة الأمريكية في تركيا على تويتر "إعجابا" بتغريدة للصحفي إرغون باباهان، وقد كان يتحدث فيها عن مرض زعيم حزب الحركة القومية في تركيا، دفليت بهجلي.

التغريدة:

وقامت أنقرة باستدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية لديها على خلفية هذا الإعجاب، للحصول على شرح وتوضيح لما حدث، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية.

من جانبها، نشرت سفارة واشنطن اعتذارا حول الحادثة قائلة: "نعتذر على الخطأ الذي شهدته صفحتنا على تويتر بالأمس، نحنا لا نعتبر أنفسنا في صف إرغون باباهان، ولا نصادق أو نتفق مع محتوى هذه التغريدة، نكرر أسفنا على هذا الخطأ".

وتحمل الحكومة التركية، جماعة الداعية والمفكر الإسلامي التركي فتح الله غولن، مسؤولية الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2016، وتطالب أنقرة واشنطن بتسليم غولن الذي يعيش على أراضيها.